Пленный ВСУ о трудностях с использованием ПТРК Javelin: почесались и разошлись

Американское издание The Washington Post около недели назад написало, что украинские военнослужащие испытывают трудности с использованием поставляемых Вашингтоном ПТРК Javelin. Это оказалось абсолютной правдой, что подтвердил один из бойцов ВСУ, взятых в плен в окрестностях Попасной.

Он рассказал на видео о своём знакомстве с западным оружием. По его словам, в подразделение привезли "две трубы", одну из которых солдаты сломали пока несли из машины, а со второй никто не смог понять, что делать.

"Кто инструкцию пытался читать, кто по Ютьубу, потому что английского никто не знает. Мне ничего не объясняли. Я первый раз его увидел. Показали, достали инструкцию, но многие же языка не знают. Посмотрели, почухали бошки и разошлись. Вот это и всё иностранное оружие", — заключил пленный.

По мнению автора одного Telegram-каналов, который поделился видео с признанием пленного бойца ВСУ, с одной стороны, это очень смешно, но с другой — как-то и не очень.