Пленные ВСУ из котла под Лисичанском заявили, что не стреляли, а рыли окопы

Материалы с допроса военнопленных, взятых под Лисичанском, публикует "Военное обозрение". Издание предоставляет кадры с лежащими на земле солдатами ВСУ, спецназовец РФ ведёт допрос, спрашивая возраст, ФИО, звание попавших в плен, иногда — причину попадания в ряды Вооружённых сил Украины.

"Забрали, я не хотел. Мобилизовали насильно", — признаётся один из пленных.

Возраст основной части солдат — 20-30 лет. Многие дают показания о том, что в боевых действиях не участвовали, а лишь рыли окопы, трудились на кухне или выполняли обязанности санитаров.

"На правду может быть похожа лишь часть этих отговорок с учётом того, что на Украине полным ходом идёт принудительная кампания по призыву резервистов", — констатирует источник.

Ранее сообщалось, что в Золотом и Горском под Лисичанском в окружение попали около 2 тысяч украинских военных.