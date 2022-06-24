Прилепин о Генштабе ВСУ: “Однажды сводка начнётся с прогноза погоды в Канаде"

Политический деятель, писатель и ополченец Захар Прилепин сообщил, что Генштаб Вооружённых сил Украины скрывает от своих граждан реальное положение дел.

В очередном отчете украинский Генеральный штаб ничего не сообщает о ситуации в заблокированных н. п. Золотое и Горское. По информации, около 2 тысяч украинских боевиков сейчас находятся в "котле”.

"В утренней сводке Генштаба ВСУ ничего не было сказано о Горском и Золотом. Однажды сводка Генштаба ВСУ начнётся с прогноза погоды в Канаде. О чем ещё сообщать? Остальные новости скучные”, — пишет в своём аккаунте мессенджера Прилепин.

Также он сообщает, что объединённые силы успешно наступают и вышли к западным окраинам города Лисичанска со стороны Малорязенцево.

"Сегодня стоит ждать очень интересных новостей!" — заявил публицист.