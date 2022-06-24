Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба считает, что начать переговоры с Москвой по урегулированию конфликта можно только в случае, если Запад продолжит поставлять Киеву вооружение.
"Только наша военная победа убедит Россию вступить в серьезные мирные переговоры, оружие гарантирует дипломатический путь", — приводит его слова итальянская газета Corriere della Sera.
Глава МИД Украины отметил, что Киеву нужно не перемирие, а "твердый и длительный мир".
Также он добавил, что предложение о встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского остаётся в силе.
Ранее Кулеба заявлял, что, если поставки оружия прекратятся, то солдатам придётся воевать лопатами.
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