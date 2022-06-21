Артиллерия и авиация вооружённых сил России уничтожают позиции украинский военных формирований — широкомасштабное наступление началось по всем фронтам. ВСУ пытаются удерживать свои позиции, строя новые укрепления. Но строить их украинской армии уже практически нечем.
Западное оружие поступает на Украину с перебоями, да и большую часть его ВС РФ ликвидируют ещё до попадания на поле боя. О снабжении ВСУ уже ходят легенды, ситуация с вооружением, провизией и медикаментами остаётся плачевной. Кроме того, бойцам не хватает элементарных лопат, а точнее сказать, черенков к ним, пишет "Русская весна".
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что, если поставки оружия прекратятся, то солдатам придётся воевать "лопатами". Но как воевать, если и лопат у ВСУ не достаточно?
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Уже 20 июня по военным объектам в Одессе прилетела "ответка".