РВ: "Отважные" взяли под контроль трассу Северск-Лисичанск

Группировка ВСУ в Лисичанске оказалась в оперативном окружении. Попытка прорваться закончилась огромными потерями. Об этом сообщают военкоры "Русской весны".

Бойцы спецназа "Отважных" вышли к Волчеяровке и взяли под огневой контроль трассу Северск-Лисичанск. Попытки отвести уцелевшие подразделения закончились огромными потерями.

Отмечается, что 81-я бригада ВСУ в ходе бегства по обстреливаемой дороге в Северск из-за потерь смогла вывести не более 10% личного состава батальонов.

Разведка "Отважных" рассказывает о том, что обстановку в подразделениях ВСУ в Лисичанске можно описать только одним словом — паника. Многие винят в этом руководство в Киеве и лично Зеленского, который в угоду информационной повестке и политике пожертвовал семитысячным гарнизоном Лисичанска.

Ранее военкор Семён Пегов сообщил, что Союзные силы вошли в Лисичанск и ведут бои на окраинах города.