Военные армии России и НМ ЛНР вошли в Лисичанск. Бои идут на окраинах города. Об этом сообщил военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на источники на донбасской передовой.
"Союзные силы вошли в Лисичанск: бои на окраинах", — написал репортёр в своём Telegram-канале в пятницу днём.
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