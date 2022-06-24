WarGonzo: Союзные силы вошли в Лисичанск, бои идут на окраинах

Военные армии России и НМ ЛНР вошли в Лисичанск. Бои идут на окраинах города. Об этом сообщил военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на источники на донбасской передовой.

"Союзные силы вошли в Лисичанск: бои на окраинах", — написал репортёр в своём Telegram-канале в пятницу днём.

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