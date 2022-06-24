В Лисичанске, где сейчас союзные силы России и Народной милиции ЛНР противостоят Вооружённым силам Украины, кто-то угнал советский танк Т-34, который стоял на постаменте в качестве памятника.
В Сети появился видеоролик, автор которого показывает пустую стоянку и следы гусениц на земле.
"Вот здесь танк стоял. А вот он уехал своим ходом. Никогда бы не поверил, как они его завели? Масло, тосол, аккумулятор, дизель. Анекдот", — сказал автор видеозаписи.
T-34 считается самым массовым танком Второй мировой войны. Его серийный выпуск начался в 1940 году.
Ранее военкор Семён Пегов сообщил, что российские и луганские военные вошли в Лисичанск и ведут бои на окраинах города. Группировка ВСУ, состоящая из семи тысяч солдат, попала в оперативное окружение. По данным разведки спецназа "Отважных", в украинских войсках царит паника, потому что Лисичанск окружён и вырваться из него вряд ли получится, потому что трасса Лисичанск-Артёмовск находится под контролем сил РФ и ЛНР.
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