Переодетые в гражданскую одежду боевики ВСУ пытаются скрыться от ВС РФ и сил ЛДНР в районе Горского и Золотого.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ЛНР.
Те бандеровцы, кто не успел отступить из городов Горское и Золотое, переодеваются в "гражданку", пытаются затеряться среди мирного населения, а потом убежать, рассказывает представитель НМ Луганской Народной Республики Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24”.
"Большое количество украинских солдат, переодетых в гражданскую одежду, пытаются скрыться или затеряться среди мирного населения в городах Золотое и Горское”, — заявил ополченец.
По его словам, число военнопленных "велико”, на данный момент с ними проводится работа.
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