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Филипоненко: переодетые боевики ВСУ пытаются уйти из "Горского котла"

Силовые структуры

Переодетые в гражданскую одежду боевики ВСУ пытаются скрыться от ВС РФ и сил ЛДНР в районе Горского и Золотого.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

Те бандеровцы, кто не успел отступить из городов Горское и Золотое, переодеваются в "гражданку", пытаются затеряться среди мирного населения, а потом убежать, рассказывает представитель НМ Луганской Народной Республики Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24”.

"Большое количество украинских солдат, переодетых в гражданскую одежду, пытаются скрыться или затеряться среди мирного населения в городах Золотое и Горское”, — заявил ополченец.

По его словам, число военнопленных "велико”, на данный момент с ними проводится работа.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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