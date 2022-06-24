Филипоненко: переодетые боевики ВСУ пытаются уйти из "Горского котла"

Переодетые в гражданскую одежду боевики ВСУ пытаются скрыться от ВС РФ и сил ЛДНР в районе Горского и Золотого.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

Те бандеровцы, кто не успел отступить из городов Горское и Золотое, переодеваются в "гражданку", пытаются затеряться среди мирного населения, а потом убежать, рассказывает представитель НМ Луганской Народной Республики Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24”.

"Большое количество украинских солдат, переодетых в гражданскую одежду, пытаются скрыться или затеряться среди мирного населения в городах Золотое и Горское”, — заявил ополченец.

По его словам, число военнопленных "велико”, на данный момент с ними проводится работа.