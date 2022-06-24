Политолог Ищенко о спецоперации на Украине: "Достаточно длинная и жестокая в….*"

Политолог Ростислав Ищенко рассказал о промежуточные итогах спецоперации на Украине, которая длится уже четыре месяца.

Ищенко объяснил, что население Украины, вопреки первоначальным предположениям, стало оказывать сопротивление российской армии. Расчёт на быстрый результат, по словам эксперта, "полностью провалился".

Политолог обозначил два выхода из сложившейся ситуации.

"И тогда возник вопрос: либо прекращать спецоперацию и фиксировать, что мы уже совершенно разные, эти территории, эти люди потеряны навсегда. Но это противоречит российским национальным интересам. Либо продолжить спецоперацию, понимая, что это достаточно длинная и жестокая в….*", — цитирует слова Ищенко "Военное дело".

Политолог уверен, что Украина не сможет существовать в прежнем своём виде.

"Чем дольше она будет сопротивляться, тем больше будет жертв и разрушений", — отметил эксперт.

Ищенко не сомневается, что спецоперация будет закончена, а её цели всё равно будут достигнуты. Это, по его словам, можно решить по-хорошему с помощью переговоров или по-плохому — с помощью продолжения военного противостояния.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.