Спустя сто дней, у политиков принято подводить промежуточные итоги. После объявления специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, вырисовывается следующая картина.
Отчёт ведется от 24 февраля, а не от государственного переворота 2014 года, когда при помощи США власть в Киеве захватила профашистская хунта, или от времени после распада Советского Союза. По мнению большинства наблюдателей, таковых за прошедшие годы было сделано немало.
Основных четыре:
Список могла бы продолжить никуда не исчезнувшая коррупция в высших эшелонах власти, но не будем про родимые пятна неоперившегося государственного образования на территории бывшей Украинской ССР.
Киевский режим официально опровергал предупреждения западных спецслужб, что Россия "своих не бросает" и защитит ДНР и ЛНР вооруженной рукой. Делались такие заявления якобы для предотвращения паники и массового исхода украинских граждан. Теперь мы понимаем, что решались одновременно две задачи:
Переоценка эффективности массового использования беспилотников на поле боя.
Слабая мотивированность не только подразделений ВСУ, но и признанных "элитными" воинских формирований неонацистов. Численное преимущество сведено к нулю даже при нахождении в условиях обороны.
Как выразился замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, генерал-полковник и бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов, назвавший основным просчётом, "что нас будут встречать с цветами".
"Это одна из главных ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые пять суток. Сегодня мы преодолели уже эту составляющую", — отметил Шаманов.
Недооценка бесчеловечной тактики укронацистов, которые прикрываются "живым щитом" из гражданского населения.
"При ведении в городах оборонительных действий противник применяет тактику германских фашистов, которую они использовали в прошлом веке. Солдаты ВСУ занимают верхние этажи высотных зданий, а внизу держат гражданское население", — пояснил бывший командующий Воздушно-десантными войсками, генерал-полковник в отставке Георгий Шпак.
Координация боевых действий ВСУ со стороны офицерского корпуса НАТО плюс предоставление полной разведывательной информации.
Отсутствие опыта военных операций против регулярных армейских соединений, в противовес борьбе с террористами.
Не произведены давно ожидаемые мировыми СМИ массированные кибератаки против украинской стороны и их западных кураторов.
Не говоря уже о важном для успешного ведения боевых действий достаточном количестве дронов и проблемах с совместимостью систем связи.
К наиболее резкой, порой нелицеприятной, риторике прибегает экс-командующий "народного ополчения Донбасса" Игорь Стрелков (Гиркин).
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в начале спецоперации на Украине были допущены определённые "ошибки" и "недоработки", но во второй половине мая развитие боевых действий полностью соответствует изначальному плану.
О том, что сделано правильно, поговорим после окончания спецоперации.
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Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.