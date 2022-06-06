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Автор Игорь Буккер

Ошибки, допущенные Россией во время СВО на Украине

Силовые структуры » Министерство обороны

Спустя сто дней, у политиков принято подводить промежуточные итоги. После объявления специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, вырисовывается следующая картина.

Ошибки, допущенные Россией во время СВО на Украине

Отчёт ведется от 24 февраля, а не от государственного переворота 2014 года, когда при помощи США власть в Киеве захватила профашистская хунта, или от времени после распада Советского Союза. По мнению большинства наблюдателей, таковых за прошедшие годы было сделано немало.

Основных четыре:

  • замена федерализации на унитарное государство;
  • дискриминация русского языка;
  • отказ от внеблокового статуса нейтральной державы;
  • торжество радикального неонацизма.

Список могла бы продолжить никуда не исчезнувшая коррупция в высших эшелонах власти, но не будем про родимые пятна неоперившегося государственного образования на территории бывшей Украинской ССР.

Ошибки руководства Незалежной

Киевский режим официально опровергал предупреждения западных спецслужб, что Россия "своих не бросает" и защитит ДНР и ЛНР вооруженной рукой. Делались такие заявления якобы для предотвращения паники и массового исхода украинских граждан. Теперь мы понимаем, что решались одновременно две задачи:

  • насильно забривать в армию,
  • прикрываться беззащитным гражданским населением.

Переоценка эффективности массового использования беспилотников на поле боя.

Слабая мотивированность не только подразделений ВСУ, но и признанных "элитными" воинских формирований неонацистов. Численное преимущество сведено к нулю даже при нахождении в условиях обороны.

Ошибки Кремля

Как выразился замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, генерал-полковник и бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов, назвавший основным просчётом, "что нас будут встречать с цветами".

"Это одна из главных ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые пять суток. Сегодня мы преодолели уже эту составляющую", — отметил Шаманов.

Недооценка бесчеловечной тактики укронацистов, которые прикрываются "живым щитом" из гражданского населения.

"При ведении в городах оборонительных действий противник применяет тактику германских фашистов, которую они использовали в прошлом веке. Солдаты ВСУ занимают верхние этажи высотных зданий, а внизу держат гражданское население", — пояснил бывший командующий Воздушно-десантными войсками, генерал-полковник в отставке Георгий Шпак.

Координация боевых действий ВСУ со стороны офицерского корпуса НАТО плюс предоставление полной разведывательной информации.

Отсутствие опыта военных операций против регулярных армейских соединений, в противовес борьбе с террористами.

Не произведены давно ожидаемые мировыми СМИ массированные кибератаки против украинской стороны и их западных кураторов.

Не говоря уже о важном для успешного ведения боевых действий достаточном количестве дронов и проблемах с совместимостью систем связи.

К наиболее резкой, порой нелицеприятной, риторике прибегает экс-командующий "народного ополчения Донбасса" Игорь Стрелков (Гиркин).

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в начале спецоперации на Украине были допущены определённые "ошибки" и "недоработки", но во второй половине мая развитие боевых действий полностью соответствует изначальному плану.

О том, что сделано правильно, поговорим после окончания спецоперации.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу георгий шпак игорь стрелков
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