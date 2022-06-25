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Командир роты батальона "Патриот" ДНР: обстрелы Донецка скоро закончатся

Силовые структуры

Жёсткие обстрелы Донецка пока не прекращаются, но это связано лишь с безвыходным положением боевиков ВСУ. От отчаяния они бьют по мирному городу, а при столкновении с военными на поле боя — только отступают. Об этом рассказал командир 3-й роты батальона "Патриот" ВВ МВД ДНР Евгений Хацько с позывным "Брест".

Командир роты батальона "Патриот" ДНР: обстрелы Донецка скоро закончатся

На самом деле ВСУ несут большие потери в живой силе и обеспечении, которое методично уничтожается изо дня в день Союзными силами, добавил командир.

По его мнению, обстрелы Донецка скоро закончатся.

"Я думаю, ещё пару недель — и ребята будут бежать, пятки будут сверкать только", — высказал свою точку зрения "Брест".

Многие из солдат ВСУ готовы сдаться, но некоторые получают пулю в спину, заметил ротный в беседе с военным журналистом Юрием Котенком.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение, что оборона ВСУ в Донбассе продержится ещё около четырёх недель. Он отметил, что система украинских укрепрайонов уже не работает.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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