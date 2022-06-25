Леонков: система укрепрайонов ВСУ уже не работает

Оборона ВСУ на Донецком направлении "рушится как домино", а выстроенная система укрепрайонов уже не работает, поскольку нарушена централизация управления. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он заметил в интервью изданию "Украина.ру", что это вероятно связано с тем, что в результате удара ВС России по командному пункту было уничтожено 57 высокопоставленных офицеров ВСУ, которые руководили обороной.

И после их потери произошла децентрализация управления, поэтому слаженного взаимодействия у укрепрайонов на данный момент нет, пояснил собеседник издания.

Он также сделал прогноз, сославшись на зарубежных экспертов, о том, что группировка продержится ещё около 4 недель.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что рационального пути к победе Украины не существует.