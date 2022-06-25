Мартовалиева: в Новотошковском не нашли ни одного живого жителя

Военный корреспондент Юлия Мартовалиева рассказала, что, когда подразделения Народной милиции ЛНР вошли в населённый пункт Новотошковское, военнослужащие не смогли найти хотя бы одного живого гражданского.

"Когда в посёлок зашли военные Народной милиции ЛНР, то не нашли ни одного живого местного: люди умерли от обезвоживания и от голода, скрываясь в подвалах от украинской армии", — сообщила она.

По словам военкора, в населённом пункте не осталось ни одного здания, подлежащего восстановлению.

Украинская армия отступила, бросив технику и тела своих военнослужащих в окопах.

Ранее подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что все населённые пункты Горское -Золотое перешли под полный контроль Луганской Народной Республики.