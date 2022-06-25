Военный корреспондент Юлия Мартовалиева рассказала, что, когда подразделения Народной милиции ЛНР вошли в населённый пункт Новотошковское, военнослужащие не смогли найти хотя бы одного живого гражданского.
"Когда в посёлок зашли военные Народной милиции ЛНР, то не нашли ни одного живого местного: люди умерли от обезвоживания и от голода, скрываясь в подвалах от украинской армии", — сообщила она.
По словам военкора, в населённом пункте не осталось ни одного здания, подлежащего восстановлению.
Украинская армия отступила, бросив технику и тела своих военнослужащих в окопах.
Ранее подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что все населённые пункты Горское -Золотое перешли под полный контроль Луганской Народной Республики.
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