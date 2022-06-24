Подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что все населённые пункты Горское -Золотое перешли под полный контроль Луганской Народной Республики.
Отмечается, что все группировки украинских военных, которые находились в "котле", ликвидированы.
Также сообщается, над бывшим зданием военно-гражданской администрации города Золотое развивается Знамя Победы.
Итак, ЛНР установила контроль над городами Горское, Золотое, Золотое-1, Золотое-2, Золотое-3, Золотое-4 и посёлком Катериновка.
Ранее посол в ЛНР Родион Мирошник информировал, что подразделения Народной милиции ЛНР взяли в блокаду города Горское и Золотое.
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