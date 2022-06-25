Арестович надеется, что четыре РСЗО HIMARS разгромят ВС РФ в Донбассе за 20 дней

Украинская армия способна разбить российскую в ходе СВО с помощью всего четырёх РСЗО HIMARS. Такого мнения придерживается советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. При этом, ВСУ будет достаточно 20 дней, чтобы отбросить российские войска, которые продвигаются в Донбассе.

Данное вооружение имеет высокую точность ударов, а ракеты перехватить будет сложно, поэтому много РСЗО Украине не надо, считает Арестович. По его словам, при помощи HIMARS нужно будет уничтожить несколько сотен целей противника.

Однако как заявил ранее президент РФ Владимир Путин: "Их наши системы ПВО щёлкают как орехи". Поставки для нужд ВСУ американских РСЗО HIMARS лишь восполняют потери, так как ВС РФ уничтожило их десятки единиц.