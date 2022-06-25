Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович продолжает делать свой анализ российской специальной операции.
В этот раз он сказал, что огромные потери Вооружённых сил Украины — это их тактическая победа. По словам Арестовича, "маленькими группами легче маневрировать”, сообщает fin-journal.info.
Ранее он утверждал, сдача украинской армией Северодонецка и Лисичанска является ничем иным, как "гениальной задумкой.
"Это же ловушка для Путина", — уверяет всех советник Зеленского.
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Британское издание Express предположило, что произойдет с отношениями Великобритании и России в том случае, если британских наёмников казнят в ДНР.