NYT: на Украине скрытно действуют подразделения спецназа США и НАТО

Президент США Джозеф Байден продолжает делать заявления о том, что не планирует отправлять войска на Украину. Однако в зоне боевых действий продолжают тайно действовать сотрудники ЦРУ, а также силы специальных операций США и НАТО. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники в Европе и США.

Агенты ЦРУ работают в основном в Киеве. Они поставляют ВСУ разведданные, пишет издание. При этом отмечается, что до начала СВО, на территории Украины работали десятки спецназовцев из стран НАТО, в том числе из Великобритании, Франции, Канады и Литвы.

Как заявил министр армии США Кристин Вормут, деятельность американских спецназовцев направлена на то, чтобы помочь украинцам скоординировать перемещение поставок различных видов вооружения, а также собрать данные разведки, касающиеся угрозы этим конвоям.

Координационная группа создана по образцу тех, что использовались в Афганистане и является частью сети координационных ячеек разведки, находящихся в ведении Пентагона для обеспечения помощи ВСУ, пишет NYT.

Как заявил источник издания, группа ВВС и Нацгвардии США под названием "Серый волк" обучает и технически оснащает украинских летчиков на авиабазе Рамштайн в Германии.