Российские ВКС уничтожили украинский МиГ-29 в бою над Зеленодольском

Истребители Воздушно-космических сил РФ сбили украинский самолёт МиГ-29 в небе над населённым пунктом Зеленодольск (Днепропетровская область), сообщили в Минобороны РФ.

В воскресенье, 26 июня спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские самолёты Ту-95 и Ту-160 выпустили по Киеву ракеты Х101. По неофициальным данным, целью атаки стал оборонный завод "Артём".

Сегодня советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что Киев будут бомбить весь день.