Истребители Воздушно-космических сил РФ сбили украинский самолёт МиГ-29 в небе над населённым пунктом Зеленодольск (Днепропетровская область), сообщили в Минобороны РФ.
В воскресенье, 26 июня спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские самолёты Ту-95 и Ту-160 выпустили по Киеву ракеты Х101. По неофициальным данным, целью атаки стал оборонный завод "Артём".
Сегодня советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что Киев будут бомбить весь день.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.