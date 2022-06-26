Арестович и Фейгин: дождёмся визита Путина в Белоруссию и ударим из "HIMARS"

ВСУ можно бить из HIMARS по Белоруссии, потому что на эту страну не распространяется договоренность "не применять полученные системы по территории РФ".

Об этом сообщил бежавший в Литву Марк Фейгин* в беседе с внештатным советником главы Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Адвокат отметил, что глава России Владимир Путин едет в Гомель.

"Вряд ли в Гомель — это непосредственно возле границы с Украиной… Подгонять "HIMARS" нет смысла, они и так далеко стреляют. Как раз в Гродно ему безопаснее, чем в Гомель, там рукой подать до нас. Достанет ли до Гродно, надо померить линеечкой, но проблема не в том, что стрельнём мы или нет, его собственная охрана туда не пустит", — отвечает собеседнику Арестович.

Фейгин* на это сказал, что в случае вовлечения Минска в спецоперацию, можно смело бить по резиденции Александра Лукашенко.

"Ракеты туда достреливают… Почему бы не бить по местам нахождения самого Лукашенко?" — подчеркнул либерал.

Напомним, Лукашенко и Путин примут участие в Форуме регионов двух стран, который пройдет в белорусском Гродно.

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