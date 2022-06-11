Сладков: арестованный генерал СБУ Буданов даст важную стратегическую информацию

В СБУ паника, арест генерала ведомства Кирилла Буданова в Сербии, даёт возможность получения очень важной стратегической информации.

Об этом сообщил военный корреспондент, журналист Александр Сладков.

Буданов возглавлял внутреннюю безопасность СБУ и имел доступ ко всем внутренним и внешним процессам деятельности службы, а также являлся "кошельком" Владимира Зеленского.

"И как вишенка на торте — задача Буданова была размещение ранее вывезенных денег Зеленского в Европе, покупка недвижимости и квартир в разных странах для хранения в них наличных, а значит, адреса квартир и находящиеся в них суммы, станут скоро известны ФСБ. Речь идёт о миллиардах долларов", — сообщает военкор.

С очередной партией наличных которые перевозились на хранения в Македонию, и был задержан генерал СБУ, подытожил Сладков.