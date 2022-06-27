Контрактники ВСУ: нас склоняли к террору против мирного населения

Украинское командование давало свои подчинённым преступные приказы по поводу совершения терактов против мирных жителей. Такой информацией поделились контрактники ВСУ, супружеская пара Татьяна и Сергей Полищук.

Украинские военные признались, что решили сдаться, потому что не желают больше подчиняться "преступным приказам" своего командования.

"Это проведение диверсионно-подрывных работ на территории Херсона и области против мирного населения и инфраструктуры города", — уточнили супруги в разговоре с РИА Новости.

Они добавили, что они не хотят быть каким-то образом причастными к проведению террористических актов.

Сергей Полищук рассказал, что их подразделение было дислоцировано под Херсоном, и их регулярно "обрабатывали" на предмет ведения диверсионно-подрывной деятельности.

"Нас потихоньку склоняли к этому. Сначала склоняли, чтобы мы перешли в сторону Николаева, но мы отказывались, так как наш дом здесь. И дальше скрываться надоело. После намеками начали говорить нам, что зайдут какие-то люди, будет взрывчатка и будем взрывать. За наш отказ нас посчитали дезертирами и предателями", — завершили свой рассказ контрактники.