Сивков: Украина для Запада выполнит всю "грязную работу" в борьбе с Россией

Население западных стран абсолютно деморализовано.

Об этом сообщает военный аналитик Константин Сивков.

У народов Запада нет так называемой "идеи войны", а без неё нельзя вступать в боевые действия, уверен он.

Власти Запада не могут открыто заявить своим гражданам, что хотят мирового господства. А значит, народу необходима "полевая пехота", которая выполнит всю "грязную работу", отметил Сивков и подчеркнул, что Украина для этого подошла как нельзя лучше.

По его словам, подготовка Украины для этого началась ещё в 2012 году. Незалежная тогда была готова к такому (начать боевые действия против РФ) эмоционально и психологически.

А замысел у Запада был простым и был озвучен НАТО ещё намного раньше, цитирует Сивкова "Военное дело".

"Знайте, когда в небе появятся наши самолёты, наши люди уже будут на вашей земле", — еще в 2008 году заявил генерал НАТО.