Население западных стран абсолютно деморализовано.
Об этом сообщает военный аналитик Константин Сивков.
У народов Запада нет так называемой "идеи войны", а без неё нельзя вступать в боевые действия, уверен он.
Власти Запада не могут открыто заявить своим гражданам, что хотят мирового господства. А значит, народу необходима "полевая пехота", которая выполнит всю "грязную работу", отметил Сивков и подчеркнул, что Украина для этого подошла как нельзя лучше.
По его словам, подготовка Украины для этого началась ещё в 2012 году. Незалежная тогда была готова к такому (начать боевые действия против РФ) эмоционально и психологически.
А замысел у Запада был простым и был озвучен НАТО ещё намного раньше, цитирует Сивкова "Военное дело".
"Знайте, когда в небе появятся наши самолёты, наши люди уже будут на вашей земле", — еще в 2008 году заявил генерал НАТО.
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