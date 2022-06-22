Сивков: ВСУ стреляет по своим из-за слабого взаимодействия и неразберихи

Солдаты ВСУ довольно часто стали открывать огонь по своим же.

Причину этого объяснил военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, форма ВС РФ и ВСУ практически одинакова и распознать "своего-чужого” сегодня весьма трудно.

"Поэтому наши ребята носят белые нарукавные повязки, а украинцы — сине-желтые. Издалека не всегда можно даже разглядеть цвет повязки. Каску или цвет мундира — да, а мелкие вещи — нет", — сообщил эксперт в интервью "Народным новостям”.

Ещё одна причина — плохая координация между подразделениями украинских войск и их плохо организованное взаимодействие.

Командование должно знать, кто находится слева, а кто действует справа. Но сейчас всё это говорит о том, что уровень командования ВСУ снизился, отметил аналитик.

"Снизилось и качество личного состава. Более того, все говорят по-русски и даже матерятся одинаково. Распознать их очень проблематично”, — сказал эксперт.