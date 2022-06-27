В ЛНР вскрыли планы Киева по созданию баз НАТО в Харьковской и Донецкой областях

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что Украина планировала в феврале захватить Донбасс и разместить в Харьковской и Донецкой областях базы Североатлантического альянса.

По словам Киселёва, Киев рассчитывал, что НАТО разместит свои базы в Купянске (Харьковская область), Лисичанске, Северодонецке, Мариуполе и Бердянске.

Представитель ЛНР отметил, что в Северодонецке должна была появиться база, укомплектованная системами залпового огня, артиллерией и авиацией.

Ранее чеченские бойцы нашли доказательства того, что Североатлантический альянс планировал создать свою базу в аэропорту Северодонецка с целью дальнейшего нападения на Россию.