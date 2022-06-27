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Помощник Кадырова: найдены доказательства подготовки базы НАТО у границ России

Силовые структуры

Чеченские бойцы нашли доказательства подготовки аэропорта Северодонецка под создание военной базы НАТО рядом с российской границей. Об этом заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

Помощник Кадырова: найдены доказательства подготовки базы НАТО у границ России

Он предположил, что Североатлантический альянс планировал создать свою базу с целью дальнейшего нападения на Россию.

"Полностью у нас имеется информация, доказательная база о том, что аэропорт Северодонецка готовился под базу НАТО, он должен был быть основным аэропортом на территории, прилегающей к РФ, к нашим границам", — сказал Алаудинов в интервью РИА Новости.

Помощник руководителя Чечни Рамзана Кадырова подчеркнул: в районе северодонецкого аэропорта альянс хотел разместить "серьёзные лагеря" с самолётами, вооружением и боевым оснащением.

Ранее сообщалось, что бойцы спецподразделения "Ахмат" совместно с военными ЛНР проводят зачистку территории химкомбината "Азот" в Северодонецке.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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