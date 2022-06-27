Чеченские бойцы нашли доказательства подготовки аэропорта Северодонецка под создание военной базы НАТО рядом с российской границей. Об этом заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
Он предположил, что Североатлантический альянс планировал создать свою базу с целью дальнейшего нападения на Россию.
"Полностью у нас имеется информация, доказательная база о том, что аэропорт Северодонецка готовился под базу НАТО, он должен был быть основным аэропортом на территории, прилегающей к РФ, к нашим границам", — сказал Алаудинов в интервью РИА Новости.
Помощник руководителя Чечни Рамзана Кадырова подчеркнул: в районе северодонецкого аэропорта альянс хотел разместить "серьёзные лагеря" с самолётами, вооружением и боевым оснащением.
Ранее сообщалось, что бойцы спецподразделения "Ахмат" совместно с военными ЛНР проводят зачистку территории химкомбината "Азот" в Северодонецке.
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