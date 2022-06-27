В США признали, что войска России на данный момент проводят лучший отрезок с начала СВО. Сайт телеканала CNN публикует статью, в которой перечисляет успехи ВС РФ на Украине.
ВС Украины уже потеряли Северодонецк, территории к югу от Лисичанска тоже контролируются Россией.
"Им удалось уничтожить большую часть укреплённых позиций украинских вооруженных сил в Луганской области, получить полный контроль над полосой территорий на юге, усовершенствовать свою логистику и структуру командования, а также ослабить эффективность украинских ударных беспилотников", — пишет автор Тим Листер.
Также усилились атаки в Донецкой области, ВС РФ приближаются к промышленным городам Славянску, Краматорску и Константиновке. Автор полагает, что в Лисичанске может повториться сценарий Северодонецка, где в результате интенсивных российских бомбардировок ВСУ были вынуждены отступить.
"Там попросту не осталось ничего, что можно было бы защищать", — констатирует Листер.
Киев сейчас должен выбрать: рисковать своими солдатами и оружием или отдать приказ об отступлении к новому оборонительному рубежу. Однако неудачи ВСУ на поле боя могут подтолкнуть Запад к новым поставкам оружия Киеву, но западный миру уже "устал от украины", отмечают в CNN.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.