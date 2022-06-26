Группировка "О" ВС РФ ломает оборону ВСУ у Лисичанска. Взято мощное укрепление

Под Лисичанском наступают подразделения "Отважных" российской армии. Стало известно о взятии мощного укрепления, которое было построено с целью длительного удержания позиций. Огневую точку невозможно пробить артиллерией. Штурмовать ДОТ также бесполезно.

"Какая артиллерия должна взять вот это? Бетон в земле, двойные стальные двери для того, чтобы нельзя было огнемётами выжечь отсюда", — сообщает военный на видео, которое предоставил источником "Русской весне".

ДОТ представляет собой бетонное сооружение в земле. Две стальные двери открываются в небольшое помещение, в котором нет ничего, кроме бойниц в стенах.

Как сообщает "РВ", бойцов из "Отважных" это не остановило.