Надана Фридрихсон: 50 процентов боевиков ВСУ огульно ненавидят всё русское

Военкор Надана Фридрихсон оценила поведение и реакцию ВСУ после их пленения и отметила, что примерно 50 процентов боевиков можно назвать убеждёнными русофобами и нацистами.

Они огульно ненавидели всех русских и полагали, что все беды из-за России. Таковы результаты многолетней пропаганды.

Однако вторая половина пленных начинает что-то понимать и делает свои выводы, говорит журналистка и отмечает, что первую половину уже изменить невозможно.

"Но есть люди, которые готовы изменить свое отношение, потому что для них есть некоторые вещи, которые являются магическими. Например, им говорили, что когда русский солдат входит в деревню, он будет творить только зло и насилие над всеми. Каково же было их удивление, когда их взяли в плен и разговаривали с ними по-человечески", — отметила военный корреспондент.

Пленных не пытали, как заведено в тюрьмах Украины. Их кормили нормальной едой, поили водой, обращались с националистами как с людьми и даже лечили.

"Многие из тех, кто ещё может думать, имеют когнитивные искажения”, — подытожила Фридрихсон.