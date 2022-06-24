Пленный ВСУ: "Видел, как Азовское море минировали по приказу командования"

Военнослужащий ВСУ рассказал Следственному комитету РФ, что видел, как Азовское море минировали по приказу командира украинской армии.

Распоряжение отдавал майор Вячеслав Харитоненко, командующий 91 отрядом заграждения. Подчинённые этого офицера заминировали 45 километров береговой черты, предварительно не предупредив местное население, сообщает RT.

После размещения боеснарядов там подорвалось рыболовное судно, погибло четверо моряков. Помимо этого, на пляже из-за мины погибли пенсионерка со своим внуком.

Харитоненко заочно арестовали и объявили в федеральный и межгосударственный розыск.

Следственные органы России также осмотрели место расположения подрывников ВСУ в Мангушском районе Донецкой Народной Республики. Обнаружено два десятка неиспользованных мин и 5 взрывоопасных предметов.

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