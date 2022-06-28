В начале президентского срока лидеру Украины Владимиру Зеленскому угрожали расправой в случае, если тот согласится на мирное урегулирование вопроса по Донбассу, заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский. По его словам, США же отказались помочь новоиспечённому главе Незалежной.
Как подчеркнул американский историк, против мира в Донбассе выступали радикальные националистические формирования. Зеленский якобы был намерен выполнить Минские соглашения и решить вопрос путём дипломатии, но тогда бы ЛДНР пришлось предоставить автономию.
"Что-то наподобие Швейцарии или Бельгии. Зеленскому помешали сделать это праворадикальные вооружённые формирования, которые угрожали убить его, если он будет настаивать на своём", — пояснил историк в интервью Nation.
По словам эксперта, Зеленский обращался к администрации США, но в Белом доме не отреагировали и предпочли продолжить "интегрировать" Незалежную в НАТО. Поэтому президенту пришлось пойти на поводу у националистов.
"Никакой поддержки, ничего — его просто бросили на произвол судьбы, в результате пришлось пойти на попятную", — резюмировал историк.
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