Верещук запросила подтверждение нахождения в плену свыше 15 тыс. военных ВСУ

Количество военнопленных с украинской стороны возросло в разы после замыкания котла Северодонецк-Лисичанск. Если ранее обмен пленными шёл наравне, то сейчас менять стало не на кого.

Военных ВСУ в плену оказалось гораздо больше, чем солдат ВС РФ и НМ ЛДНР, поэтому процесс обмена остановился. Вице-премьер Ирина Верещук занимается данным вопросом со стороны Украины. Она и запросила подтверждение на 15 тысяч военных ВСУ, находящихся в плену, сообщает "Военное обозрение".

Есть мнение, что реальные цифры на данный момент намного выше. Киев же выдвигает требования по обмену пленными, одно из них — отпустить женщин-военных просто так, без всяких условий.