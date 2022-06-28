В США усомнились, что Киев сможет вернуть утраченные территории

В Белом доме всё больше сомневаются, что Киев вернёт под свой контроль утраченные территории.

Об этом сообщил канал CNN.

Сейчас советники Джо Байдена ведут обсуждения по необходимости признания украинской властью территориальных уступок. Но США не планируют в данном вопросе оказывать давление на Киев, пишет РИА Новости.

В конгрессе США считают, что уменьшение украинской территории неизбежно, а возможность вернуть их "в значительной части зависит от того, сколько помощи" Белый дом предоставляет Украине.

В парламенте Канады от Либеральной партии ранее подтвердили, что на Западе накопилась "усталость" от Украины, отсюда и призывы уступить часть территорий. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что официальные лица из Азии, Африки и арабских стран предлагали им "перестать оказывать сопротивление".