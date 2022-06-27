Минобороны РФ: ПВО Киева "успешно" отработала по собственным ракетам

За разрушения в Киеве гражданской инфраструктуры местным гражданам нужно "благодарить" несогласованные действия собственной противовоздушной обороны.

Так, С-300 Украины были сбиты своими же "Буками" при попытке отбить удар ракет РФ по заводу "Артём". Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным объективного контроля, четыре из четырёх российских ракет достигли цели. Объект в Киеве был поражен, а инфраструктура города не пострадала.

Ведомство пояснило, что привело к разрушениям домов в столице Украины. Киевский режим предпринял попытки перехвата высокоточных ракет зенитными ракетными комплексами С-300 и "Бук М1". Всего выпущено более десяти ракет.

"Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств, две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими "Буками". Предположительно одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом", — подытожили в МО РФ.

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