Американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которой Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Перевальск, будет уничтожена в ближайшее время. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В интервью ТАСС он отметил, что средства оперативного контроля уже отследили расположение американского комплекса в Луганской Народной Республике. По его словам, сейчас военные ЛНР контролируют передвижение РСЗО HIMARS.
"Это означает, что в ближайшее время комплекс будет уничтожен", — подчеркнул Марочко.
Ранее эксперты из представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что утром 28 июня украинская армия впервые нанесла удар по Перевальску с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Город расположен в Луганской области. Информации о пострадавших и разрушениях в результате атаки со стороны ВСУ пока нет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ в специальной операции поставила точку в истории с попытками бандеровцев прорваться в Херсонскую область.