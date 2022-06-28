Марочко: комплекс HIMARS, из которого ВСУ обстреляли Перевальск, будет уничтожен

Американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которой Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Перевальск, будет уничтожена в ближайшее время. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В интервью ТАСС он отметил, что средства оперативного контроля уже отследили расположение американского комплекса в Луганской Народной Республике. По его словам, сейчас военные ЛНР контролируют передвижение РСЗО HIMARS.

"Это означает, что в ближайшее время комплекс будет уничтожен", — подчеркнул Марочко.

Ранее эксперты из представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что утром 28 июня украинская армия впервые нанесла удар по Перевальску с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Город расположен в Луганской области. Информации о пострадавших и разрушениях в результате атаки со стороны ВСУ пока нет.