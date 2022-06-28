ВС Украины впервые нанесли удар из РСЗО HIMARS по Перевальску в ЛНР

На Украине был зафиксирован первый официально подтверждённый случай применения РЗСО M142 HIMARS по населённому пункту. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в СЦКК.

В заявлении отмечается, что сегодня в утренние часы украинские войска впервые нанесли удар по городу Перевальск из американской РСЗО HIMARS. Других подробностей, также как и данных о пострадавших и разрушениях, пока не приводится.

Кроме того, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили одну ракету "Точка-У" и четыре гранаты из станковых противотанковых гранатомётов по населенным пунктам Зимогорье и Светлодарск. В результате обстрелов в Светлодарске погибло два мирных жителя, четыре человека получили ранения. Об этом заявил официальный представитель НМ ЛНР капитан Иван Филипоненко.