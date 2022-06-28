Депутат ДНР: "Попытки бежать в Северск — истерические припадки ВСУ"

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский считает, что бегство украинских боевиков из города Лисичанска в Северск — всего лишь истерика.

"Попытки бежать в Северск — истерические припадки ВСУ. Эта "эвакуация из Лисичанска" — последний этап освобождения Луганской Народной Республики", — сказал он.

По словам парламентария, укровояки могут организовать в Северске укрепрайон, однако там нет крупных промзон.

"Там шансы на длительное удержание мизерные", — пояснил он.

Бердичевский отметил, что бегство ВСУ — ещё одно подтверждение тому, что Киев больше не контролирует территории Республики.

"Фактически Киев признает, что полностью утратил контроль над территорией ЛНР. Так что все силы теперь будут сосредоточены на территории ДНР", — заключил он.

Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник проинформировал, что боевики ВСУ и нацбатов в спешке бегут из Лисичанска, пытаясь организовать оборону в Северске.