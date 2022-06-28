Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Полковник Ходарёнок: американцы сами не умеют нормально управлять своими HIMARS
Ходарёнок: ЗРК NASAMS на Украине станут хорошей мишенью для ВКС России
Леонков: разведка США предоставляет ВСУ данные для атак на остров Змеиный
Цеков: США понимают, что Украина не выиграет в противостоянии с Россией
Макрон: Страны G7 согласны поставлять оружие Украине для обороны
Глава МИД Литвы испугался победы России в вопросе с транзитом в Калининград
В Литве после хакерской атаки рухнули более 1000 сайтов
Рожин: ВС РФ наносят удары по частям ВСУ в оперативном резерве
Политика Илью Яшина арестовали на 15 суток: "Пролог к уголовному делу"

Депутат ДНР: "Попытки бежать в Северск — истерические припадки ВСУ"

Силовые структуры

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский считает, что бегство украинских боевиков из города Лисичанска в Северск — всего лишь истерика.

Депутат ДНР: "Попытки бежать в Северск — истерические припадки ВСУ"

"Попытки бежать в Северск — истерические припадки ВСУ. Эта "эвакуация из Лисичанска" — последний этап освобождения Луганской Народной Республики", — сказал он.

По словам парламентария, укровояки могут организовать в Северске укрепрайон, однако там нет крупных промзон.

"Там шансы на длительное удержание мизерные", — пояснил он.

Бердичевский отметил, что бегство ВСУ — ещё одно подтверждение тому, что Киев больше не контролирует территории Республики.

"Фактически Киев признает, что полностью утратил контроль над территорией ЛНР. Так что все силы теперь будут сосредоточены на территории ДНР", — заключил он.

Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник проинформировал, что боевики ВСУ и нацбатов в спешке бегут из Лисичанска, пытаясь организовать оборону в Северске.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Подоляка: один удар ЧФ ВМФ заставил ВСУ забыть о контрнаступлении на Херсон

Армия РФ в специальной операции поставила точку в истории с попытками бандеровцев прорваться в Херсонскую область.

Подоляка: один удар ЧФ ВМФ заставил ВСУ забыть о контрнаступлении на Херсон
Генштаб ВСУ: бои отдаляются от границы РФ и снова перемещаются к Харькову
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: бои отдаляются от границы РФ и снова перемещаются к Харькову
Мир. Новости мира
В Риге заявили о готовности ЕС и НАТО "забрать" Калининград
Силовые структуры
Сводки украинских СМИ подтверждают массовые потери среди личного состава ВСУ
Любовь Степушова Неолиберальный и проамериканский Эквадор приказал долго жить Любовь Степушова Людмила Черткова Бессмысленно и беспощадно: G7 объявила эмбарго на золото из России Людмила Черткова Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер
Прибалтика
Литва отменяет блокаду Калининградской области
Силовые структуры
CNN: По мере продвижения ВС РФ на востоке Украины наступает перелом
Myśl Polska: Польша "перехитрила" Россию и устроила коллапс самой себе
Экономика и бизнес
Myśl Polska: Польша "перехитрила" Россию и устроила коллапс самой себе
Последние материалы
Актрисы из вселенной Marvel, у которых отличные спортивные машины
Ходарёнок: ЗРК NASAMS на Украине станут хорошей мишенью для ВКС России
Леонков: разведка США предоставляет ВСУ данные для атак на остров Змеиный
Цеков: США понимают, что Украина не выиграет в противостоянии с Россией
Макрон: Страны G7 согласны поставлять оружие Украине для обороны
Глава МИД Литвы испугался победы России в вопросе с транзитом в Калининград
Ford Explorer-2020: мощный, вместительный, надёжный автомобиль
В Литве после хакерской атаки рухнули более 1000 сайтов
Рожин: ВС РФ наносят удары по частям ВСУ в оперативном резерве
Депутат ДНР: "Попытки бежать в Северск — истерические припадки ВСУ"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников