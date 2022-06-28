Wargonzo: военные ДНР перекрыли трассу Лисичанск-Артёмовск

Подразделения Народной милиции ДНР перекрыли трассу Лисичанск-Артёмовск. Об этом сообщил военный корреспондент, автор проекта Wargonzo Семён Пегов со ссылкой на источники на донбасской передовой.

Репортёр отметил, что дорога и ранее находилась под огневым контролем союзных сил, однако противник регулярно предпринимал попытки вырваться по ней из окружения, несмотря на обстрелы и невысокий процент выживаемости.

"Теперь бойцы 100-й и 5-й бригад НМ ДНР вышли непосредственно на трассу, сделав серьёзный рывок. Крышка Лисичанского котла захлопнута", — написал военкор в своём Telegram-канале.

Эту новость также прокомментировал военный эксперт Борис Рожин. Он пояснил, что видимо имеется ввиду участок трассы в районе Верхнекаменки и Лисичанского НПЗ.

Однако пока у ВСУ остаётся возможность отхода через Белогоровку, поэтому о полном котле говорить пока рано, заметил аналитик. Пока что это все ещё оперативное окружение. заключил он.