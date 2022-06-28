Подразделения Народной милиции ДНР перекрыли трассу Лисичанск-Артёмовск. Об этом сообщил военный корреспондент, автор проекта Wargonzo Семён Пегов со ссылкой на источники на донбасской передовой.
Репортёр отметил, что дорога и ранее находилась под огневым контролем союзных сил, однако противник регулярно предпринимал попытки вырваться по ней из окружения, несмотря на обстрелы и невысокий процент выживаемости.
"Теперь бойцы 100-й и 5-й бригад НМ ДНР вышли непосредственно на трассу, сделав серьёзный рывок. Крышка Лисичанского котла захлопнута", — написал военкор в своём Telegram-канале.
Эту новость также прокомментировал военный эксперт Борис Рожин. Он пояснил, что видимо имеется ввиду участок трассы в районе Верхнекаменки и Лисичанского НПЗ.
Однако пока у ВСУ остаётся возможность отхода через Белогоровку, поэтому о полном котле говорить пока рано, заметил аналитик. Пока что это все ещё оперативное окружение. заключил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ в специальной операции поставила точку в истории с попытками бандеровцев прорваться в Херсонскую область.