Баранец: в битве за Лисичанск ВС России применяют проверенную тактику

Главным делом Союзных сил на этой неделе, пожалуй, будет битва за Лисичанск. Этот город принципиально важен как для России, так и для Украины. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Виктор Баранец.

Во-первых, противник страшно не хочет, чтобы Союзные войска закрепились на другом берегу Северского Донца, но они уже там.

При этом российскую тактику ведения боевых действий отличает то, что каждый населённый пункт военные никогда не пытаются блокировать с одного направления, объяснил эксперт.

"Идёт разумное прощупывание позиций слабины противника. В какой-то позиции где-то образуется дыра — вот туда мы и залезаем. Это очень грамотная правильная тактика. Кстати, она уже много раз успешно сработала", — заявил Баранец.

По его словам, в случае с Лисичанском российские военные будут блокировать все дороги, ведущие в город. Это нужно для того, чтобы не дать ВСУ поставлять боеприпасы, подвозить технику, эвакуировать раненых и убитых.

"То есть обрубаются кровеносные артерии украинских войск, которые засели в Лисичанске. Это тоже наша классика", — добавил обозреватель.

Эта тактика уже много раз сработала, есть уверенность, что сработает и здесь, заключил он.