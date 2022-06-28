Офицер Марочко: Лисичанск остаётся последним форпостом ВСУ в ЛНР

Лисичанск — последний форпост украинской армии в Луганской Народной Республике. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В эфире "Первого канала" он отметил, что бойцы ЛНР при поддержке Вооружённых сил РФ взяли под контроль уже 98 процентов территории республики.

"Последний форпост украинских нацистов остался на территории Луганской Народной Республики", — сказал Марочко, комментируя ситуацию в Лисичанске.

Он также подчеркнул: силы Народной милиции ЛНР проводят плановую работу по освобождению города от украинских боевиков.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ осуществляют дистанционное минирование Лисичанска с помощью запрещённых противопехотных мин "Лепесток". По его словам, только за прошедшие сутки в городскую больницу доставили около 10 человек с диагнозом "минно-взрывная травма", при этом большинству пациентов пришлось ампутировать конечности.