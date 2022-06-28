Марочко: украинская армия минирует Лисичанск запрещёнными "Лепестками"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют дистанционное минирование Лисичанска с помощью запрещённых противопехотных мин "Лепесток". Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, за прошедшие сутки в медучреждения Лисичанска доставили около 10 мирных жителей с диагнозом "минно-взрывная травма" (МВТ). Врачи ампутировали конечности большинству пациентов, пояснил офицер.

"Противник осуществляет дистанционное минирование Лисичанска и его окрестностей запрещёнными минами ПФМ-1С "Лепесток" — отметил Марочко.

Ранее в Народной милиции сообщили, что бойцы ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил РФ продолжают развивать наступление в районе Лисичанска. Как подчеркнули в ведомстве, украинская армия несёт значительные потери в живой силе и бронетехнике.

Марочко убеждён: боевики ВСУ, предлагая провести эвакуацию мирного населения в Лисичанске, планируют выйти из города, переодевшись в гражданских.