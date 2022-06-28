Генералу СБУ обидно, что у Киева нет оружия, чтобы ударить по Крымскому мосту

Бывший заместитель главы СБУ генерал Виктор Ягун сетует, что у Киева нет оружия, способного ударить по Крымскому мосту и городу Севастополю.

"И по Крымскому мосту, и по Севастополю у нас пока что нет возможности ударить. Если бы была возможность, наши бы давно ударили. Нет оружия — того, что достало бы и реально что-нибудь там сделало. Нужно просто взять линейку и померить расстояние ближайшее к нашей контролируемой территории и можно увидеть, что там 200+ км. Пока что, рано говорить о возможности каких-либо ударов", — отметил он.

По словам генерала СБУ, если бы партнёры поставили Украине оружие, которое они обещали с дальностью полёта 300 км, удар по Крымскому мосту был бы возможен.

"Если бы действительно получили то оружие, про которое договаривались. Те пакеты и те ракеты, которые можно устанавливать на системы залпового огня, но они имеют дальность 300 км, то думаю, что это была бы совершенно другая война", — заключил он.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что для Киева Крымский мост, как кость в горле.