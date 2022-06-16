Спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов назвал заявление Киева об ударе по Крымскому мосту "танцами с бубном”.
Он также сказал, что мост для бандеровцев, как "кость в горле”.
Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявлял, что Крымский мост будет для украинской армии целью номер один, если она получит соответствующее вооружение от Запада.
"Устроили танцы с бубнами вокруг Крымского моста. Он для них как кость в горле, но ничего у них не получится”, — цитирует Константинова РИА Новости.
Это не первый раз, когда Киев делает подобные заявления, отметил крымчанин. Киевская власть годами сперва отрицала возможность его строительства, потом и факт его существования и вдруг признала.
"И первой их реакцией на это признание было желание уничтожить. У нацистов была способность только разрушать. Создавать они не хотели, да и не было у них такой способности”, — подытожил глава парламента.
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