NI: российские ракеты могут вскрыть уязвимости израильского "Железного купола"

Израиль отказался поставлять Украине системы противоракетной обороны "Железный купол" из-за страха перед российскими ракетами, которые могут обнаружить все уязвимости израильской системы, сообщает издание The National Interest.

По словам автора статьи, Израиль не хочет, чтобы его секретные технологии стали доступны России. Опасения израильтян напрасны: Вооружённые силы Украины часто оставляют западное вооружение при отступлении.

Ранее военный эксперт Владимир Трухан сообщил, что Израиль не будет поставлять Киеву тактическую систему противоракетной обороны "Железный купол", поскольку понимает, что она не сможет защитить Украину от российских ракет.