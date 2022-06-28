Евсеев: крейсер "Москва" ВМФ РФ стал "слишком лакомой добычей" для Украины

Незавидная судьба крейсера "Москва" ожидала его по двум причинам, считает военный эксперт Владимир Евсеев. Во-первых, нужно было учитывать его техническое состояние и возраст. Использовать в боевых действиях судно не следовало. Во-вторых, крейсер подошёл к берегу на очень близкое расстояние. Эксперт считает, что это сделало его "слишком лакомой добычей" для противника.

Министерство обороны РФ сообщало, что судно затонуло в акватории Чёрного моря при буксировке. Повреждённый корпус из-за пожара и шторм привели к печальным последствиям. Причины повреждения не известны до сих пор.

"Я вообще хотел бы выразить признательность нашим морякам, которые до конца боролись за живучесть корабля. Было очень много переохлаждённых, которых потом разместили в городке морской пехоты. Если бы не трагическая ситуация, крейсер бы довели до Севастополя", — высказался Евсеев в интервью изданию "Украина.ру".

Правительственная комиссия разберётся кто виноват в затоплении крейсера и жертвах, резюмировал эксперт.