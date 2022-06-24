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Кулеба: Украине не удалось привлечь корабли НАТО к охране судов с зерном

Силовые структуры

Провалились украинские попытки привлечь военные суда НАТО к охране танкеров с зерном.

Кулеба: Украине не удалось привлечь корабли НАТО к охране судов с зерном

Ни одна из стран-членов блока не захотела это делать. Но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не теряет надежды уговорить кого-нибудь.

На самом деле киевский режим добивается появления боевых кораблей в Чёрном море у украинских берегов совсем с иной целью — стать противовесом Черноморскому флоту РФ. А зерно вывозится весьма активно и без конвоя, пишет "Военное обозрение".

Киев сейчас просто шантажирует Запад, уверяя, что без помощи никто зерна не получит. Офис Зеленского уже заявлял, что готовы открыть одесский порт в обмен на поставки оружия, а также появление в акватории боевых кораблей государств, которым "они доверяют".

Но несмотря на поставки противокорабельных ракет, самих кораблей Альянса на Украине так не дождались.

"У нас нет подтверждения от стран, что они готовы направить свои военные корабли для участия в этой операции. Переговоры с ними продолжаются, и мы изучаем любое возможное решение", — заявил Кулеба.

Ранее Анкара заявляла о готовности обеспечить безопасность судов с зерном, но Киев это не устроило, он хочет "гарантий" именно от "дружественных стран".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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