Пойманные в Луганской Народной Республике иностранные наёмники не получат статуса военнопленных.
Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.
"Что дальше с ними будет? С ними проведут следственные мероприятия, будут работать наши специалисты. У наёмников статуса военнопленных не будет», — цитирует помощника министра МВД ТАСС.
Напомним, 9 июня суд в ДНР вынес смертные приговоры гражданам Великобритании Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, а также марокканцу Брагиму Саадуну, которые воевали на стороне киевскогорежима. До сих пор иностранцы не подали прошения о помиловании.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Судно не следовало выводить в море для активных действий.