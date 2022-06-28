МВД ЛНР: пойманные западные наёмники не получат статуса военнопленных

Пойманные в Луганской Народной Республике иностранные наёмники не получат статуса военнопленных.

Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

"Что дальше с ними будет? С ними проведут следственные мероприятия, будут работать наши специалисты. У наёмников статуса военнопленных не будет», — цитирует помощника министра МВД ТАСС.

Напомним, 9 июня суд в ДНР вынес смертные приговоры гражданам Великобритании Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, а также марокканцу Брагиму Саадуну, которые воевали на стороне киевскогорежима. До сих пор иностранцы не подали прошения о помиловании.