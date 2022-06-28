Кошкин: Иностранных наёмников ликвидируют из-за информации, которую они дают

Киев стал уничтожать иностранных наёмников в Северодонецке и Лисичанске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к НМ ЛНР.

Политолог Андрей Кошкин объяснил, почему Украина стала избавляться от наёмников.

По его словам, когда они стали попадать в плен, выяснилось, что как раз наёмники самые говорливые.

"Они рассказывают всё в весьма негативном свете, и как носители мнений, находятся в центре внимания в основном иностранных СМИ. При этом, создавая весьма невыгодную репутацию, прежде всего политическому режиму Зеленского", — отметил эксперт.

Выходит, что президент Украины создавал отряды добровольцев по всему свету, а теперь — это люди, несущие весьма негативную информацию, о том, что происходит в зоне СВО и вообще на Украине. И это создаёт проблемы.

"Сегодня есть определённый шок от информации, которую дают иностранные наёмники из других государств, и чтобы их как-то нейтрализовать, предпринимаются такие бесчеловечные меры", — отметил Кошкин.

Однако Запад упрямо не будет этого замечать и будет говорить о важности задач, поставленных на Украине, подытожил в беседе с "Журналистской правдой" аналитик.