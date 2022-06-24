МВД ЛНР: В котле под Лисичанском окажутся около 4,5 тысяч военных ВСУ

В так называемом котле под Лисичанском окажутся около 4,5 тысяч украинских военнослужащих.

Об этом сообщило МВД Луганской Народной Республики.

Ведомство также сообщает, что около 600 украинских бандеровцев, среди которых немало и раненых, сдались в плен объединённым силам ВС РФ и ЛДНР под Лисичанском.

А между тем, Минобороны РФ сообщает, что группировка войск "Центр", прорвав эшелонированную оборону украинской армии, разгромила противника и блокировала Лисичанск с юга. За пять дней освобождены 11 городов и посёлков.