В так называемом котле под Лисичанском окажутся около 4,5 тысяч украинских военнослужащих.
Об этом сообщило МВД Луганской Народной Республики.
Ведомство также сообщает, что около 600 украинских бандеровцев, среди которых немало и раненых, сдались в плен объединённым силам ВС РФ и ЛДНР под Лисичанском.
А между тем, Минобороны РФ сообщает, что группировка войск "Центр", прорвав эшелонированную оборону украинской армии, разгромила противника и блокировала Лисичанск с юга. За пять дней освобождены 11 городов и посёлков.
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