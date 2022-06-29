Никакого удара по торговому центру в Кременчуге могло и не быть, считает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По словам политика, провокация, которая очень похожа на ситуацию в Буче — попытка Киева вернуть к себе внимание.
Как подчеркнул Полянский, мировое сообщество изрядно устало от украинских заявлений и ситуации в целом.
"Нужна новая провокация а-ля Буча. Но проблема в том, что российская армия давно уже ниоткуда не уходила, а подбросить трупы или расстрелять мирных жителей имело бы смысл только на территориях, вернувшихся под контроль киевского режима", — заявил первый зампостпреда.
По словам Полянского, "в реальности никакого удара по нему не наносилось", имея в виду торговый центр.
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