Полянский: провокация а-ля Буча должна вернуть внимание к Киеву — удара не было

Никакого удара по торговому центру в Кременчуге могло и не быть, считает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По словам политика, провокация, которая очень похожа на ситуацию в Буче — попытка Киева вернуть к себе внимание.

Как подчеркнул Полянский, мировое сообщество изрядно устало от украинских заявлений и ситуации в целом.

"Нужна новая провокация а-ля Буча. Но проблема в том, что российская армия давно уже ниоткуда не уходила, а подбросить трупы или расстрелять мирных жителей имело бы смысл только на территориях, вернувшихся под контроль киевского режима", — заявил первый зампостпреда.

По словам Полянского, "в реальности никакого удара по нему не наносилось", имея в виду торговый центр.